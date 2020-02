Un multiplexe à Saint-Pierre d’ici 2022 : la première pierre posée

Après une bataille de près de dix ans, le multiplexe du Sud sort enfin de terre. Yves Ethève avait annoncé, en août dernier, que le premier coup de pioche serait donné en février 2020. C’est désormais chose faite.



IP / Sophie Person •

Les sudistes auront patienté dix ans avant de voir la première pierre du multiplexe de Saint-Pierre être posée. C'est chose faite, et ce après une longue bataille judiciaire entre les opposants au projet, notamment Investissement et Commerce Cinéma et Jean-Gaël Anda de l’opposition St-Pierroise, et Mauréfilm, soutenu par le maire en place.



Retour sur 10 ans de rebondissements avec Laurent Pirotte:



Saint-Pierre aura donc bel et bien son complexe cinématographique de dix salles. A l’occasion des prémisses des travaux, qui devraient démarrer concrètement sous peu, les propriétaires du projet organisent un grand Kabar ce samedi à la ZAC de Pierrefonds. Près de 2 500 personnes sont attendues. Au programme, des concerts, des spectacles humoristiques, entre autres. Le porteur du projet a vu les choses en grand à l’occasion de la mise en œuvre de ce projet de près de 22 millions d’euros, hors foncier.



Yves Ethève, directeur de Mauréfilm, interrogé par Sophie Person: