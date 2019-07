Maurice : le Pape François célèbrera la messe à Marie-Reine de la Paix

Les chrétiens des îles de l'océan Indien se rendront à l'île Maurice

© Capture d'écran Google Maps

Le 31voyage pontifical se déroulera dans l'océan Indien du 4 au 10 septembre 2019. Le Pape François se rendra à Madagascar, à l'île Maurice et au Mozambique.Sur l'île sœur, il célébrera une messe le 9 septembre 2019. Comme convenu avec monseigneur Mauricio Rueda, le responsable des voyages pontificaux pour Vatican, cette célébration aura lieu à Marie-Reine de la Paix , un espace découvert et libre situé en périphérie de Port-Louis.Pour cet événement des chrétiens de l’île de La Réunion, de Rodrigues, des Seychelles et de l’Archipel des Comores, accompagnés de leur évêque, seront présents à Maurice. Des milliers de pèlerins sont attendus pour cette journée historique.Après l'office, le Pape s'envolera vers le Mozambique, où il rencontrera les sinistrés des deux cyclones qui ont frappé le pays en mars et avril 2019.