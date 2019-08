Madagascar : six voleurs de vanille lynchés à mort

La justice populaire est en vigueur en brousse

© Capture d'écran Google Maps

Six voleurs de vanille ont été arrêtés par la population de Tsarabia et Vohémar, deux localités situées au Nord-Nord-Est de Madagascar. Les suspects étaient en possession de 90 kg de gousses qui provenaient des locaux de la coopérative de la région.En quelques semaines, les producteurs se sont fait dérober 150 kg de leur précieuse marchandise, précise L'Express de Madagascar Pourchassés et jugés par les villageois, les six hommes ont été condamnés à mort et lynchés par la population.Les gendarmes du secteur tentent d'éradiquer ces pratiques d'une autre époque, mais les campagnes de sensibilisation contre ce genre d'actes ont du mal à être entendues. La présomption d'innocence est un concept très obscur dans la brousse.