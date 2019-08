L’ancien facteur de Mafate, Ivrin Pausé, est décédé

Plus de 253 000 km à pieds

Un facteur légendaire

A 91 ans, Ivrin Pausé est décédé, ce jeudi 29 août. L’ancien facteur de Mafate est une figure dans l’île. Dévoué et gentil, cet homme était très apprécié des habitants du cirque.Une statue de lui se trouve dans l’ilet de Grand-Place. Elle avait été dévoilée en 2016 pour rendre hommage au parcours de ce tout premier facteur de Mafate. Ivrin Pausé s'est rendu en hélicoptère à Grand-Place et à 88 ans, il avait découvert la statue avec beaucoup d'émotion. Réunion La 1ère l'avait suivi pour l’occasion.Entre 1951 et 1991, Ivrin Pausé a parcouru plus de 253 000 kilomètres à pieds pour distribuer le courrier aux habitants du cirque où il n’existe aucune route. Au total, Ivrin Pausé a fait six fois le tour de la terre. Il a aussi tenu le gîte "Les Bougainvilliers" à Grand-Place durant trente ans. C'est d'ailleurs près de ce gîte qu'est installée la statue taillée dans une roche de basalte de La Réunion.Pour les habitants du cirque de Mafate, accessible qu’à pied ou en hélicoptère, le facteur symbolise le lien avec l'extérieur. Plus qu'une simple distribution de courrier, Ivrin Pausé assurait un lien social durant toutes ces années.En 2016, la statue d’Ivrin Pausé n’était pas le premier hommage rendu au célèbre facteur. En 2010 déjà, le groupe réunionnais Bat'ker avait consacré une chanson au facteur.