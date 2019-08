Après trois ans de travaux, la nouvelle façade de la Grande Mosquée de Saint-Denis se dévoile

Trois ans de travaux

Marbre et mosaïque

Nous avons ensuite créé une nouvelle façade, et nous en avons profité pour la relooker. Nous avons voulu réaffirmer certains traits comme le porche d’entrée qui était peu visible dans le passé. Nous avons aussi remis en valeur les ouvertures en les réencadrant en blanc.



Plus ancienne mosquée de France

© EA Les nouvelles ouvertures de la Grande Mosquée de Saint-Denis.

Elle se dévoile peu à peu aux passants. La façade de la Grande Mosquée de Saint-Denis a été entièrement rénovée. Les travaux durent depuis trois ans, et ce jeudi 29 août, l’échafaudage est retiré sous le regard curieux des Dionysiens."Très beau travail, c’est magnifique, s’exprime l’un des commerçants qui fait face à la Mosquée dans la rue Maréchal Leclerc. Au niveau architectural, ça donne de la valeur à la rue".Les travaux de rénovation ont commencé il y a trois ans. A l’époque, la façade est délabrée et des morceaux de marbres chutent sur la chaussée, mettant en danger les passants. "Il fallait entreprendre ces travaux, se souvient Igbal Ingar, le président de la Grande Mosquée de Saint-Denis aujourd’hui satisfait du résultat. C’était un chantier colossal. Il fallait rénover 1 000 m2 de façade. Le gros du travail portait sur le désamiantage qui était complexe en centre-ville, en respectant les normes de sécurité".Pour refaire la façade, les architectes des bâtiments de France ont choisi les mêmes matériaux que ceux utilisés dans le passé. "Il y a donc un marbre gris et de la mosaïque verte, la couleur de l’Islam", décrit Igbal Ingar."Nous avons commencé par mettre à nu la façade", explique l’architecte James How-Choong.Les matériaux utilisés viennent d’Italie. Les travaux ont pu se faire avec le soutien des collectivités locales. La Grande Mosquée de Saint-Denis est considérée comme la plus ancienne mosquée de France, "sur un territoire qui a toujours été Français, précise Igbal Ingar, son président. Sinon, celle de Mayotte est plus ancienne".