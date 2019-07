Contrôles routiers : 26 retraits de permis dans le week-end

11 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 13 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré). Un automobiliste contrôlé avec un taux de 1.05 mg/litre

18 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants

23 excès de vitesse avec interception dont 1 entre 40 et 50 km/h au-dessus de la limitation

3 conduites sans permis ou avec permis annulé, suspendu

6 défauts d'assurance

1 refus de se soumettre aux vérifications concernant l'alcool

8 infractions aux règles de priorité

10 usages du téléphone en conduisant

2 non-port de ceinture

1 non-port de casque

Les acteurs de la sécurité routière doivent parfois ressentir une certaine lassitude quand ils font le bilan des contrôles du week-end. Semaine après semaine , les suppressions de permis de conduire ne baissent pas, pire, elles augmentent. L'un des éléments marquants, de samedi et de dimanche, est le nombre de conducteurs contrôlés positifs pour avoir fait usage de produits stupéfiants. On dénombre 11 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, contre 18 chauffards positifs aux tests pour consommation de drogue.Pendant ce week-end, des 20 et 21 juillet 2019, les gendarmes de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière ont