Les élèves font leur rentrée avant l’arrivée du ministre de l’Education, lundi

Des rentrées reportées

"De bonnes conditions"

L’arrivée du ministre de l’Education

Dans le frais de Mafate ou la chaleur des bas, les élèves ont fait leur rentrée scolaire, ce vendredi 16 août. Écoliers, collégiens et lycéens, ils sont 223 200 à avoir retrouvé leurs salles de classe. Pour cette rentrée, trois nouveaux établissements scolaires ont ouvert : deux écoles publiques à La Possession et Salazie, ainsi qu’un collège privé à Saint-Denis. Et à Salazie, ce matin, cette rentrée était particulière dans la toute nouvelle école de Grand Ilet.Toujours dans les hauts, à Mafate, les marmailles ont aussi repris les sentiers pour se rendre en classe. A l’îlet aux Orangers, Yaël, 5 ans a retrouvé ses camarades de classe alors qu’Agnès, professeur faisait sa première rentrée dans le cirque.A Saint-André, la communauté éducative a aussi repris le travail. Dans les collèges, la rentrée se fait par niveau pour les 702 enfants, et les équipe pédagogiques s’adaptent.Ce vendredi, certains élèves ont toutefois bénéficié d'un jour de repos supplémentaire. La rentrée est reportée dans quatre écoles de l’île. A Sainte-Suzanne, les élèves du groupe scolaire Antoine Bertin reprendront les cours jeudi 22 août. A Saint-Louis, les élèves de l'école Raphaël Barquisseau feront aussi leur rentrée le jeudi 22 août. Dans la nouvelle école Elsa Triolet à Saint-Pierre, les élèves ne reprendront pas les cours ce vendredi, mais lundi 19 août. Tout comme les enfants de l’école de Basse-Vallée à Saint-Philippe.Malgré tout, "nous sommes dans de bonnes conditions de rentrée", estime le recteur Vélayoudom Marimoutou.Lundi prochain, une seconde rentrée se profile avec l’arrivée à La Réunion du ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer. C’est la troisième fois que le ministre se rend dans l’île. Il est attendu par les syndicats sur plusieurs sujets tels que la réforme du bac, le créole à l'école, les suppressions de postes ou encore les classes en sureffectif.Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées, sera également à La Réunion, la semaine prochaine. Elle arrivera le 20 août et restera jusqu’au 23 août.