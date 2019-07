Il y a 50 ans, souvenirs de Réunionnais dans la Lune

Ça fait 6 mois que je suis aux anges. En suivant Thomas Pesquet, j’étais accro comme un enfant. Je regarde d’ailleurs l’espace très souvent ; regarder la Lune dans un télescope c’est magnifique, confie Jean-Luc Morisse.

Nous nous étions tous regroupés devant les vitrines rue Maréchal Leclerc (Saint-Denis), on était subjugués […] on écoutait la radio en regardant la Lune […] les images me faisaient penser à notre Plaine des Sables.

Souvenirs du premier pas de l'homme sur la Lune

Un événement scientifique symbolique

« Un petit pas pour l’Homme, un bond de géant pour l’humanité » s’est exprimé l’astronaute Neil Armstrong en foulant pour la première fois le sol de la Lune. Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, à 380 000 kilomètres de là, plusieurs centaines de millions de téléspectateurs regardaient cette avancée scientifique et technologique qui marque encore les esprits.Jean-Luc Morisse était âgé de 8 ans lors de cet événement. Amoureux de l’espace depuis qu’il est enfant, il continue d’observer la Lune et les étoiles depuis l’Île de La Réunion. Sa passion l’amène à reproduire et présenter des maquettes de fusées comme celles de Saturne V (en vol de 1967 à 1973) et d’Ariane V (de 1996 à aujourd’hui).Diffusé aux quatre coins du globe, le monde entier découvrait les images des premiers pas de l’homme sur la Lune. A travers la télévision et la radio, plusieurs Réunionnais alors âgés de 15 à 20 ans nous confient leurs souvenirs de cette soirée.Quand Apollo 11 se pose sur la Lune avec à son bord Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, c’est une victoire politique que réalise les Etats-Unis. En pleine Guerre Froide, les Américains sont en retard dans la course à l’espace. L’URSS a déjà lancé le satellite Spoutnik 1 en orbite autour de la Terre et le Soviétique Youri Gagarine est devenu le premier homme à avoir effectué un vol dans l’espace.Un demi-siècle plus tard, l’Homme ne rêve que de réitérer l’exploit. Seuls 12 astronautes ont marché sur la Lune jusqu’à aujourd’hui - les derniers étant Eugene Cernan et Harrison Schmitt en 1972 – malgré des améliorations scientifiques considérables.