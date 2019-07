Un petit timbre commémoratif mais un grand souvenir impérissable

Réunion la 1ère était revenue la semaine dernière sur les témoignages de Réunionnais et Réunionnaises qui nous contaient leurs souvenirs du premier pas de l’Homme sur la Lune. Ce lundi 22 juillet, la Poste vous propose de conserver un morceau de ce 50e anniversaire.



Elle met en vente un timbre, réalisé par la dessinatrice Alice Bigot et édité à 600 000 exemplaires, pour la somme de 1,30 euros. Sa date d’émission est liée au dernier jour de l’exposition « La Lune. Du voyage réel aux voyages imaginaires » organisée au Grand Palais à Paris.

Un timbre « historique »

Ce n’est pas le premier timbre commémoratif que la France édite : le droit de vote des femmes, les 250 ans de la naissance de Napoléon (mis en vente en Corse) ou encore la grotte de Lascaux (en Dordogne). Cette édition 2019, nous rappelle que déjà en l'an 2000 la Poste avait commémoré les premiers pas de l’Homme sur la Lune avec une série intitulée « Le siècle au fil du timbre ». Si vous êtes fan, c'est une occasion en or de compléter votre collection.

Un collectionneur de timbre s'appelle un philatéliste.