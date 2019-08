Visites d’écoles, entretien avec les syndicats : le programme de la visite du ministre de l’Education à La Réunion

Lundi 19 août



Mardi 20 août

Alors que les élèves ont repris l’école, ce vendredi 16 août, le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer sera lui à La Réunion, lundi 19 et mardi 20 août.Visite d’écoles, de lycée et entretiens avec les syndicats : c'est la troisième fois que le ministre de l'Education se rend à La Réunion. Il est attendu par les syndicats sur plusieurs sujets tels que la réforme du bac, le créole à l'école, les suppressions de postes ou encore les classes en sureffectif. Retrouvez ci-dessous le programme de sa visite :07h45 École maternelle Françoise Mollard 4 rue de la Maternelle, Saint-DenisPetit-Déjeuner et projet coéducation avec les parents. Échange sur l’enseignement des langues vivantes étrangères en maternelle09h45 École élémentaire Paul Salomon 2 7 chemin Cannes Purisies, Saint-LouisDédoublement des CP et CE111h10 Musée Kélonia 6 rue du Général de GaulleÉchanges sur l’écologie, le projet Éducation au Développement Durable13h55 Lycée professionnel Léon de Lépervanche 32 avenue Raymond Mondon, Le PortPrésentation de filières professionnelles industrielles intégrant les problèmes du développement durablePrésentation du projet de lycée de la mer15h55 Rectorat de La Réunion 2 rue Georges Brassens, Saint-DenisIntervention du ministre auprès du personnelEntretien avec les organisations syndicales08h00 École élémentaire publique des Girofles 20 rue Jean Moulin, Saint-BenoîtPrésentation du dispositif du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) et échanges sur l’école inclusive (la presse ne sera pas autorisée à entrer dans les classes, compte tenu de la fragilité du public), en présence de Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées et de Claire Compagnon, déléguée interministérielle à la stratégie autisme et neuro-développement.09h15 École élémentaire publique José Barau 9 avenue François Mitterrand, Sainte SuzannePrésentation du fonctionnement d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) et visite des structures (la presse ne sera pas autorisée à entrer dans les classes, compte tenu de la fragilité du public), en présence de Sophie Cluzel et Claire Compagnon.10h35 École primaire Primat 30 rue du Stade de l’Est, Sainte-ClotildeVisite de 2 unités d’enseignements en maternelle autisme (UEMA) en présence de Sophie Cluzel et Claire Compagnon.15h25 École primaire publique Myriam Maillot 752 RD2, Grand Îlet – CasaboisInauguration de l’écoleÉchanges avec les parents d’élèves sur les problématiques d’une école rurale, sur le modèle du Grand débat.