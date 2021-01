Olivier Rivière et Marie-Paule Balaya devant la Cour d’appel

LH •

Il sera fixé le 25 mars prochain. Olivier Rivière comparaissait devant la Cour d’appel ce jeudi 28 janvier pour contester le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre du 29 octobre 2020.

Trois ans d’inéligibilité confirmés pour Olivier Rivière ?

Le maire de Saint-Philippe, a alors été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’inéligibilité de 3 ans. Il a été reconnu coupable de concussion, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, et de prise illégale d’intérêts entre le 4 mars et le 29 novembre 2016.

Il était jugé le 20 août 2020 au tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour s’être fait délivrer un permis de construire sans vote au conseil municipal, relevant de la prise illégale d’intérêts. Il lui était aussi reproché la perception d’indemnités supérieures à la somme maximale autorisée entre 2016 et 2018, des faits de concussion constatés par la Haute autorité de transparence pour la vie publique.

Au cours de ces trois années, Olivier Rivière a perçu plus de 10 000 euros mensuels pour ses mandats cumulés de maire, vice-président du conseil régional, vice-président de la Casud et de PDG de la Sem Nexa. Les textes prévoient un plafonnement à 8 434,25 euros par mois.

Délibéré le 25 mars pour Marie-Paule Balaya

Marie-Paule Balaya, vice-présidente du conseil départemental, contestait elle-aussi sa condamnation devant la Cour d’appel ce jeudi. Le tribunal correctionnel de Saint-Pierre l’avait reconnue coupable de déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

L’élue a ainsi été condamnée en octobre dernier à une amende de 10 000 euros et à une peine d’inéligibilité de 3 ans. Un jugement dont elle a fait appel. La décision sera rendue le 25 mars prochain.