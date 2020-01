Parcours de citoyenneté : les Fazsoi appellent au recensement des jeunes réunionnais

Chaque année, 15 000 jeunes réunionnais sont concernés par le parcours de citoyenneté qui vise à les sensibiliser aux sujets de défense, de sécurité et à les ouvrir à leurs responsabilités de citoyens.



Le parcours de citoyenneté se déroule en trois étapes. En premier lieu le recensement. Tous les jeunes français doivent se faire recenser à la mairie de leur lieu de résidence dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Ils recevront ainsi une attestation leur permettant également d’être inscrit directement sur les listes électorales à 18 ans.Durant le trimestre suivant le recensement en mairie, l’adolescent devra se créer un compte sur le site « majdc.fr ». Il obtiendra alors les renseignements nécessaires à sa convocation à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté).Cette journée obligatoire constitue la dernière étape du parcours de citoyenneté. La JDC doit être effectuée avant l’âge de 18 ans, même si elle peut être régularisée avant 25 ans. Durant cette journée, les jeunes citoyens peuvent découvrir les multiples métiers et spécialités, civils et militaires, qu’offrent aujourd’hui les différents corps d’armées.Plus de 390 JDC se déroulent chaque année dans l’île sur six sites répartis aux quatre coins du département.A l’issue de la Journée Défense et Citoyenneté, les jeunes participants se verront remettre un certificat officiel et obligatoire pour les inscriptions aux différents examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique comme le permis de conduire ou encore le Baccalauréat.