Pas de hausse des frais d’inscription pour les étudiants étrangers

170 euros pour une licence, un peu plus de 200 euros pour un master, cette rentrée ne coûtera pas plus chère à un jeune venu d'Australie, du Japon ou du Sénégal. L'Université de la Réunion a décidé d'exonérer les frais d'inscription, dans le cadre de sa stratégie d'internationalisation et pour faciliter la mobilité des jeunes étrangers.Aujourd'hui 850 jeunes extra-communautaires étudient dans notre île, deux tiers d'entre-eux viennent de la zone Océan Indien.La Réunion fait donc partie des 63 Universités de France qui ont fait le choix de ne pas suivre le gouvernement sur cette hausse des coûts universitaires afin d'améliorer les conditions d'accueil des étudiants et financer plus de bourses.L'université de la Réunion s'apprête justement à recevoir le 06 Septembre prochain, 66 nationalités différentes dans ses amphithéâtres et sur son campus. Elle organise à chaque rentrée, une journée spéciale afin de leur apporter des informations, et les faire se rencontrer.