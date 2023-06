Quatre candidats aux législatives, dont Nadia Ramassamy, Nadine Gironcel et Alexandre Laï-Kane-Cheong, déclarés inéligibles

Le Conseil constitutionnel a invalidé les comptes de campagne de quatre candidats aux dernières élections législatives de juin 2022, dont trois sur la sixième circonscription. Nadia Ramassamy, Nadine Gironcel Damour, ou encore Alexandre Laï-Kane Cheong ont été déclaré inéligibles. Explications.

JCTS / Olivier de Larichaudy •

Un an après les élections législatives de 2022, cinq candidats doivent subir ce vendredi 16 juin 2023 les décisions du Conseil constitutionnel, après examen de leurs comptes de campagne.

En effet, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques il y a quelques mois, concernant la situation de Nadia Ramassamy, Alexandre Laï-Kane-Cheong et Nadine Gironcel candidats sur la 6ème circonscription, mais aussi de Rémy Massain sur la 7ème circonscription, et d'Isabelle Payet sur la 4ème circonscription.

Des irrégularités autour de leur compte de campagne

Quatre de ces candidats ont été déclarés inéligibles ce vendredi 16 juin 2023 au regard d'irrégularités autour de leurs comptes de campagne. Ils ne pourront prétendre à aucun mandat pendant la durée de cette inéligibilité.

Nadine Gironcel inéligible pendant trois ans

Ainsi, Nadine Gironcel Damour est sanctionnée de trois ans d'inéligibilité. Elle hypothèque ainsi ses chances de succéder à son père, Maurice Gironcel, à la mairie de Sainte-Suzanne aux prochaines échéances de 2026.

Le Conseil constitutionnel a constaté que les dépenses de la candidate dépassaient le plafond légal fixé dans la circonscription, de 5%. Par ailleurs, on lui reproche d'avoir reçu un don de 7800 euros d'une personne physique, alors que ce type de don ne peut dépasser les 4 600 euros selon le code électoral.

La candidate a aussitôt réagi à la décision des Sages dans un communiqué.

"Comme nous l’avons fait dès le départ, c’est avec les militantes et militants de la circonscription que nous analyserons globalement cette décision. Nous prendrons également attache avec notre conseil juridique. (...) Nous réunirons donc les militantes et militants de la 6e circonscription dès ce lundi 19 juin 2022 et feront connaitre notre position après ce temps d’échange militant." Nadine Gironcel Damour

Nadia Ramassamy inéligible un an

Nadia Ramassamy, députée sortante de la 6ème circonscription, a vu son compte de campagne rejeté, notamment pour avoir réglé directement près de 3 500 euros de dépenses électorales alors qu'il appartenait à son mandataire financier de le faire. Elle a également omis d'inscrire des dons en nature à ce compte de campagne. Pour ces dépenses irrégulières, Nadia Ramassamy a été déclarée inéligible pendant un an à compter de ce 16 juin 2023. Conséquences : elle doit faire une croix sur une éventuelle présence sur une liste aux prochaines sénatoriales dans les mois à venir.

Alexandre Laï-Kane-Cheong inéligible un an

Quant à Alexandre Laï-Kane-Cheong, toujours sur la 6ème circonscription, le Conseil constitutionnel a constaté que des personnes tierces avaient réglé directement des dépenses de campagne, alors que celles-ci devaient passer par le mandataire financier. Pour ces dépenses irrégulières, le leader de Croire et Oser qui était parvenu au second tour, se voit déclarer inéligible pendant une durée d'un an à compter de ce 16 juin 2023.

Rémy Massain, inéligible trois ans

Rémy Massain, candidat sur la 7ème circonscription, a également vu son compte de campagne retoqué. Le Conseil constitutionnel a relevé des montants de recettes et dépenses en dehors du cadre de la loi, l'absence de présentation des comptes par un membre de l'ordre des experts-comptables, mais aussi l'absence de certains justificatifs de recettes. Pour ces raisons, il est déclaré inéligible pendant trois ans.

Finalement pas de sanction contre Isabelle Payet

Enfin, il y a le cas d'Isabelle Payet, candidate dans la 4ème circonscription : si elle aussi était visée par la Commission nationale des comptes de campagne, elle n'a pas été sanctionnée. On lui reprochait de ne pas avoir restitué le carnet de reçus prouvant l'absence de dons de personnes physiques. Mais la candidate l'a fourni a posteriori et le Conseil constitutionnel a considéré qu'il n'y avait pas lieu déclarer Isabelle Payet inéligible.

Les comptes de campagne, qu'est-ce que c'est ?

Rappelons que chaque candidat aux élections législatives est tenu d'établir un compte de campagne dès lors qu'il a obtenu au moins 1% des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques.

Le compte de campagne doit retracer l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, que ce soit par le candidat lui-même ou pour son compte. Ces comptes doivent inclure les avantages, prestations de service et dons en nature dont le candidat a bénéficié.

Enfin, s'il peut être en équilibre ou excédentaire, le compte de campagne ne peut être en déficit.