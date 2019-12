Richard Nirlo, le maire de Sainte-Marie placé en garde à vue

Le maire de la commune de Sainte-Marie, Richard Nirlo a été placé en garde à vue par les gendarmes de la brigade de Ste-Anne. Il a ensuite été conduit à la caserne Vérines, à Saint-Denis. Deux cadres et un employé de la mairie sont également entendus.



6 Décembre 2018: perquisitions à la mairie de Sainte-Marie.

Le maire de Sainte-Marie et trois employés de la commune sont entendus depuis ce matin, sur des dossiers présumés de détournements de fonds publics, corruption, recels, faux et usage de faux, trafic d'influence, favoritisme. Richard Nirlo a ensuite été conduit à la caserne Vérines, à Saint-Denis.Des interrogatoires qui font notamment suite au dernier rapport au vitriol de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune. Un rapport qui pointait du doigt notamment un système clientéliste avec les cadres et agents communaux sous l'ère Jean-Louis Lagourgue.Les conclusions de ce même rapport avaient donné lieu, en décembre 2018, à la perquisition de plusieurs services de la mairie de Sainte-Marie sous la direction du procureur de la République.Les gendarmes avaient alors perquisitionné les services des marchés publics, des ressources humaines et le bureau de l'urbanisme de la municipalité. Des plaintes pour déclassements frauduleux de terrains avaient également mené le Procureur à ouvrir une enquête.Les recherches portaient sur une attribution de terrain de la ZAC Beauséjour à CBO Territoria. D'autres déclassements pourraient également être concernés.