La Route du Littoral rouverte à la circulation après les travaux de purges

Depuis 6h ce dimanche matin, la Route du Littoral était fermée à la circulation pour permettre la réalisation de travaux de purges. 9 zones à risques étaient concernées. Une fois les travaux achevés, la route a pu rouvrir peu avant 13h.

LH / Harini Mardaye •

Une purge urgente

Des purges, mais pas que...

Une vingtaine de cordistes ont effectué des travaux de purges à plusieurs endroits de la falaise ce dimanche 9 février depuis 6h. Neuf zones à risques ont ainsi été inspectées et purgées, et notamment dans le secteur de la Ravine à Malheur. Ce dernier avait été lequi avait fait 2 blessés légers et endommagé plusieurs voitures.Cette journée de purges a été programmée sans attendre après qu’une écaille ait été identifiée un peu après le PR12, explique Eric Boiteux, le directeur d’exploitation et d’entretien des routes. Une tâche ajoutée aux purges préventives déjà prévue initialement.La plupart des éléments purgés sont restés dans la fosse, seulement un petit peu de mitrailles sont allées sur la chaussée dans un secteur.Les précisions de Harini Mardaye et Alexandra Pech.Des travaux de débroussaillage et élagage ont aussi été réalisés, tout comme des changements de blocs dans la chaîne, ou encore le contrôle et l’entretien des interruptions de terre-plein central.Le Route du Littoral, totalement fermée à la circulation le temps des travaux, a pu rouvrir avec un peu d’avance, soit peu avant 13h.