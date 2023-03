Cour criminelle : deux hommes jugés pour avoir torturé et volé un gramoune handicapé à Saint-André

Ces lundi et mardi 20 et 21 mars à la cour criminelle est jugée une affaire de vol avec violence, commis en janvier 2021 à Saint-André. Deux hommes sont accusés d'avoir torturé un gramoune handicapé pour lui voler son argent.

JCTS / Nadine Bachelot •

Deux hommes se retrouvent ce début de semaine dans le box des accusés de la cour criminelle de Saint-Denis. Ils sont accusés dans une sordide et violente affaire de vol, le 18 janvier 2021 à Saint-André.

Ce soir-là, Hassan Ahamadi et Krishna Robert pénètrent au domicile de José Clain, gramoune porteur de handicap, en fauteuil roulant. Alors que la victime est en train de se préparer à manger, les deux hommes vont s'acharner sur lui, lui réclamant de l'argent. Ils repartiront avec sa carte bancaire, le laissant dans une flaque de sang.

L'agression est des plus violentes, selon le témoignage de la victime, qui est revenue sur cette soirée d'horreur ce lundi matin devant la cour criminelle. "Donne l'argent, out carte avec out code sinon nou tué a ou", lui auraient lancé ses deux agresseurs présumés en arrivant.

Un déchaînement sauvage et sans scrupule

Hassan Ahamadi et Krishna Robert se sont ensuite déchaînés sans aucun scrupule sur leur victime, à coups de fourchette sur tout le corps, à coups de chaise, de pied, de bouchon de bouteille de gaz... Avant de lui enfoncer la fourchette d'un coup sec dans l'oeil gauche. Selon lui, Ahamadi aurait voulu la lui planter dans l'oeil droit également, mais il a eu le réflexe de repousser son assaillant.

Deux accusés sans émotions

La victime, désormais borgne, amputée de la jambe gauche et de plusieurs doigts de sa main gauche, encore sous le choc deux ans après les faits, raconte avoir vu la mort de près. Ses deux bourreaux présumés eux, n'affichaient ce lundi matin aucune émotion dans leur box, la tête baissée.

Lundi et mardi, ils comparaissent devant la cour criminelle pour vol avec violences ayant entraîné une mutilité ou infirmité permanente.