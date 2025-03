Saint-Benoît : le maire interdit les attroupements et rassemblements sur la voie publique entre 18h et 7h

Partager :

A compter de ce vendredi 7 mars, et jusqu’au 4 avril prochain, le maire de Saint-Benoît interdit les rassemblements et attroupements sur la voie publique de 18h à 7h. Cette interdiction s’applique plus particulièrement aux quartiers les plus fréquentés de la commune.

LH •

Le Centre-ville, Bras-Fusil, Bras-Canot, Bourbier-les-Bas, Bourbier-les-Hauts, Sainte-Anne, Beaulieu, La Confiance, Ilet Coco et Beauvallon sont les quartiers plus particulièrement visés par l’arrêté pris ce vendredi 7 mars par Patrice Selly. Les axes principaux de la ville sont aussi concernés. Interdiction de 18h à 7h, du 7 mars au 4 avril Le maire de Saint-Benoît interdit les attroupements et les rassemblements sur la voie publique entre 18h et 7h. La décision sera en vigueur jusqu’au 4 avril. Toute infraction à cet arrêté pourra donner lieu à un procès-verbal et entraîner des sanctions. Des troubles à l’ordre public depuis la levée de l’alerte rouge La décision du maire fait suite aux signalements nombreux faisant état de nuisances sonores et de troubles à l’ordre public, perturbant la tranquillité des administrés, dit-il. " Les services de la collectivité ont reçu des plaintes relatives aux désordres récurrents provoqués par des individus sur la voie publique, notamment le soir, depuis la levée de l’alerte rouge relative au cyclone Garance ", est-il précisé dans l’arrêté municipal. Assurer la sécurité publique Le maire de Saint-Benoît veut aussi prévenir les risques pouvant découler des nuisances sur les voies publiques suite aux potentiels dangers en cours de réfection suite au passage du cyclone Garance. De nombreux câbles de réseaux électriques et de télécommunication endommagés jonchent encore la voie publique, selon la municipalité. Patrice Selly a d'ailleurs pris un autre arrêté municipal, cette fois pour imposer aux exploitants des rseaux concernés d'intervenir sans délai pour remplacer ou sécuriser les installations dangereusesou entravant la circulation.

