Cyclone Garance : à Saint-Benoît, deux écoles sur trois ne sont pas en mesure d’ouvrir à la rentrée

4 000 élèves pourraient ne pas retrouver leur salle de classe à la rentrée, lundi 17 mars. A Saint-Benoît, seules 7 écoles sur 25 sont en capacité d’accueillir des enfants, à l’heure actuelle. Un plan de continuité est à l’étude, avec pour option le redéploiement de classes dans des collèges notamment.

LH avec Antoine Garnier et Claudette Vaïtilingom •

Si la rentrée scolaire avait lieu demain, seuls 1 000 élèves sur les 5 000 que compte Saint-Benoît, pourraient retrouver leur salle de classe. Le fait est que toutes les écoles bénédictines ne pourront rouvrir leurs portes lundi 17 mars prochain.

Moins d’une école sur 3 opérationnelle

Sur 25 écoles, seules 7 sont en capacité d’accueillir des élèves. La mairie espère qu’une douzaine pourront rouvrir au moins partiellement, d’ici lundi. Pour l’heure la distribution d’eau et d’électricité et le réseau de communication font encore défaut par endroits sur la commune.

Face aux nombreux dégâts et au manque d’équipes EDF pour sécuriser et réalimenter les établissements, la municipalité en appelle à la préfecture pour obtenir des moyens EDF et de Sécurité civile. Dans certaines écoles, s’ajoute la question des arbres arrachés.

Des écoles, pour certaines, déjà en mauvais état. En juin 2023, des parents d'élèves bénédictins manifestaient pour alerter sur la vétusté des écoles de la commune. En 15 ans, aucune des écoles du territoire n'avait fait l'objet de rénovation. Une situation dont héritait alors la nouvelle majorité, qui annonçait un plan d'investissement de près de 20 millions d'euros.

Revoir l’organisation de l’utilisation des espaces

Le recteur de l’académie de La Réunion, Rostane Mehdi, en visite à Saint-André et Saint-Benoît ce mardi 11 mars, a constaté les ravages occasionnés par le cyclone Garance. Il prône la mise en place d’un plan de continuité, consistant au redéploiement des classes concernées dans d’autres écoles ou même collèges, plutôt que le distanciel.

Il y a beaucoup de solutions outre l’enseignement à distance. Il y a le redéploiement ponctuel sur d’autres classes, sur d’autres établissements. On peut tout à fait imaginer qu’une classe de CE2 ou de CM1 soit accueillie dans les locaux d’un collège. Rostane Mehdi, recteur de l’académie de La Réunion

Au fur et à mesure des jours qui viennent, le recteur espère être davantage en mesure d’évaluer la nécessité de ce redéploiement.

Un moment d’échanges avec les élèves le jour de la rentée

Le recteur de l’académie de La Réunion demande aux enseignants de mettre en place un moment d’échange avec les enfants lors de la reprise des cours le lundi 17 mars. Beaucoup ont été traumatisés par le passage du cyclone Garance et ses conséquences.