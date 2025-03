"Faut-il encore faire confiance aux constructeurs ?", s’interroge Judicaël Minatchy, dont le toit de la maison a été arraché par le cyclone Garance

Le toit de la maison de la famille Minatchy est parti se poser sur une autre habitation. Les vents du cyclone Garance l’ont arraché et transportés sur plusieurs dizaines de mètres. La varangue et la toiture d’une autre construction ont été abîmées au passage.

Le vent a commencé à 9h. A 9h30, le toit s’est soulevé sans bruit. Il est parti chez le voisin à 50 mètres, et il a abîmé le toit du voisin, cassé le poteau et commencé à abimer la voiture de sa femme, et le toit s’est posé sur la maison de sa maman.