Saint-Benoît : distribution de colis alimentaires pour les plus démunis

Trois associations se sont regroupées ce samedi 14 août pour la réalisation d'une opération de distribution de colis alimentaires à destination des plus démunis à Saint-Benoît. Leurs équipes se sont déplacées dans plusieurs quartiers de la commune pour aller au plus près de la population.

Les associations Redonnons un sourire, Tien bo ensemb et Union974 ont réalisé une opération de distribution de denrées alimentaires, mais aussi non alimentaires, à destination des plus démunis sur la commune de Saint-Benoît, ce samedi 14 août 2021.

Une action visant à "aider, soutenir et encourager" les foyers et les personnes les plus modestes dans le contexte actuel de crise sanitaire. Maryse Bavanesing, agent au Pôle social de la mairie de Saint-Benoît confirme que ses services sont de plus en plus sollicités : "Il y a beaucoup plus de monde dans le besoin, indique-t-elle. Les gens viennent vers nous pour des demandes de colis alimentaires".

Aller au coeur-même des quartiers

Avec le nouveau durcissement des mesures sanitaires, les actions de solidarités se poursuivent mais à un rythme moins important d'où la mise en place de cette opération ce samedi. Un "projet itinérant" consistant notamment "à faire du porte à porte" au coeur-même des quartiers.

Les équipes des trois associations ont débuté l'opération aux alentours de 11h au niveau du Ludoparc pour se déplacer ensuite à Beaufond puis à Bras-Fusil. Un dispositif qui permet ainsi d'éviter les rassemblements trop importants alors que l'épidémie continue de flamber.

Un geste de solidarité pour les sans-abris et les personnes âgées

Les associations toujours mobilisées

Les trois structures associatives montrent ainsi qu'elles continuent à être présentes sur le terrain pour ceux qui en ont besoin, des sans-abris aux personnes âgées en passant par les foyers les plus modestes. "Nous sava vers la population", souligne un autre participant de cette opération solidaire : en plus des distributions de repas, de fruits et de légumes, des produits de première nécessité ont également été proposés.