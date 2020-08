Saint-Denis : 14 écoles vont pouvoir rouvrir dès lundi

La mairie de Saint-Denis annonce que 14 écoles vont pouvoir rouvrir dès le lundi 31 août suite à l'évolution de la situation sanitaire. Il s'agit des établissements de Sainte-Clotilde, de Petite-Ile et du Bas-de-la-Rivière. Mais la rentrée reste reportée au 7 septembre pour les écoles du Chaudron.

HA •

Élémentaire Les Tamarins

Maternelle Les Tamarins

Élémentaire Champ Fleuri

Maternelle Champ Fleuri

Élémentaire Reydellet A

Élémentaire Reydellet B

Maternelle Ylang Ylang

Élémentaire Les Lilas Bois Noirs

Maternelle Debussy

Primaire Jean Baptiste Bossard

Maternelle Vauban

Élémentaire Damase Legros

Maternelle Damase Legros

Primaire Eudoxie Nonge

Élémentaire Herbinière Lebert

Maternelle Herbinière Lebert

Élémentaire Michel Debré

Maternelle Michel Debré

Primaire de Primat

Crèche Léonel Payet

La mairie de Saint-Denis annonce qu'au regard des informations communiquées par l’Agence régionale de santé jeudi, dans le cadre d’une réunion en présence du préfet, de la rectrice et de la maire Ericka Bareigts, il a été acté que le premier cluster du 11 août composé de 49 cas positifs est en passe d’être maitrisé. Il ne produit plus de contamination. Aucun cas ne s’y trouve rattaché depuis trois jours, précise encore la municipalité.C'est pour cette raison que la mairie a pris la décision de rouvrir dès le lundi 31 août les 14 écoles de Sainte-Clotilde, de Petite-Ile et du Bas-de-la-Rivière.Il s'agit des écoles :Cependant, la mairie indique que "dans l’attente de la confirmation d’une évolution identique sur le secteur du Chaudron", l'accueil des élèves reste reporté au lundi 7 septembre pour les écoles du Chaudron et les crèches suivantes :La maire Ericka Bareigts rajoute que l’ensemble des écoles seront rouvertes "dès lors que toutes les conditions seront réunies pour garantir un accueil sécurisé des élèves" et précise que "les équipes de la mairie sont d’ores et déjà à l’œuvre dans les établissements scolaires où elles garantissent notamment le maintien sanitaire des locaux".