Saint-Denis : une manifestation citoyenne pour le 14 juillet

Une manifestation citoyenne plutôt qu’un défilé militaire, c’est le message de ceux qui répondront à l’appel lancé par la Ligue des Droits de l’Homme. Elle organise un défilé ce mardi 14 juillet. Il remplacera ainsi le défilé militaire annulé pour cause de crise sanitaire.

LH •

Les réformes antisociales ressurgissent pour la CGTR

" A peine le nouveau gouvernement installé, les réformes antisociales ressurgissent : retraites, assurance chômage, casse des services publics… Autant d’attaques contre les salariés, le monde du travail et le monde social français conquis de haute lutte. " La CGTR

La Ligue des Droits de l’Homme à La Réunion organise demain, mardi 14 juillet, une manifestation citoyenne à partir de 9h30 devant le mémorial du Barachois à Saint-Denis, pour défiler jusqu’à la place de la Victoire.Un "Jour d’après" qui s’annonce catastrophique, tel est le sentiment de la CGTR. L’organisation syndicale participera demain à la manifestation citoyenne à Saint-Denis. Ce "Jour d’après", post-Covid, de nombreuses organisations syndicales ou militantes d’autres genres l’espéraient plus favorable à la population, et à l’environnement aussi.Mais pour la CGTR, force est de constater qu’au lendemain du remaniement gouvernemental, aucun grand changement ne semble se profiler.Le syndicat affirme que la mobilisation des travailleurs sera plus que jamais nécessaire dans les semaines et les mois qui viennent pour faire obstacle à la " régression sociale orchestrée par le patronat et le gouvernement ".