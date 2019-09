Saint-Denis : Rishofé Akoustik, repas partage et musique au programme

D’abord à Saint-Pierre, puis à Saint-Paul et maintenant à Saint-Denis, le Rishofé Akoustik en est à sa 3ème édition. C’est à la Cité des Arts qu’il se déroule ce samedi 21 septembre. Au programme, des concerts, du théâtre, des fonnkèr et un risofé géant. Une vingtaine d’artistes ont répondu présents pour l’occasion.Le concept qui date de 2018, est basé sur le partage et la solidarité. Ainsi, les participants sont invités à ramener de la nourriture pour pouvoir profiter en échange de concerts gratuits. L’idée est de faire un évènement participatif où la culture et la solidarité iraient de pair.Cette année, le principe a cependant un peu évolué. 400 places participatives, nécessitant une inscription préalable, sont disponibles, les autres sont en revanche payantes, au tarif de 20 euros en prévente et de 25 euros sur place.Les concerts ont débutés à 11h et se poursuivront jusqu’à 1h du matin. Le détail de la programmation.