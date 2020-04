Mort d'un SDF: ses agresseurs mis en examen pour meurtre et écroués

Le quadragénaire avait été passé à tabac par deux jeunes en état d'ébriété. Les meurtriers présumés nient toujours les faits

E.A. avec Géraldine Blandin •

Les faits remontent à lundi soir. En plein confinement, alors que les sorties et déplacements sans attestation dérogatoire sont interdits, deux jeunes âgés de 20 ans et fortement alcoolisés s'en prennent à un sans-domicile fixe dans la rue Maréchal Leclerc, dans le centre-ville de Saint-Denis.



Les deux individus frappent leur victime à la tête avant d'être interpellés par les hommes de la BAC (Brigade Anti-Criminalité) et placés en garde à vue. Le SDF gravement blessé est transporté en urgence au CHU. Il succombera à ses blessures 24 heures plus tard.



Lors de leur garde à vue et dans le bureau des juges des libertés et de la détention, les deux meurtriers présumés ont nié avoir roué de coup le quadragénaire. Des explications qui n'ont pas convaincu. Les deux jeunes dorment ce mercredi soir derrière les barreaux.