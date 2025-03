Profanation d'une statue de la Vierge Marie : les deux mineurs relâchés, les deux autres suspects ont quitté l'île

À Saint-Denis, les deux mineurs interpellés hier dans l'enquête sur la profanation de la statue de la Vierge installée au pied de l'église de la Délivrance, ont été relâchés ce jeudi 13 mars. Ils ont reconnu avoir filmé la scène avec leur téléphone. Les deux autres suspects recherchés ont quitté l'île pour l'Hexagone.

Harry Amourani / Pascal Souprayen •

C'est toute La Réunion qui est bouleversée par la profanation de cette statue de la Vierge à Saint-Denis. L'affaire qui a fait réagir les principaux responsables des différentes confessions religieuses de l'île est au cœur d'une enquête qui avance déjà très vite.

Hier, mercredi 12 mars, deux mineurs du Bas de la Rivière avaient été interpellés afin d'être interrogés par les policiers du commissariat de la rue Malartic. Lors de leur garde à vue, ces deux jeunes ont reconnu avoir filmé la scène à l'aide de leur téléphone portable.

Les deux auteurs principaux activement recherchés

Selon nos sources, ces derniers ont été relâchés ce jeudi 13 mars et seront probablement reconvoqués ultérieurement. L'enquête qui se poursuit en préliminaire est désormais axée sur l'interpellation de deux autres jeunes considérés comme les auteurs principaux des faits.

Toujours selon nos informations, ils ont tous les deux quitté l'île pour l'Hexagone. Le premier a pris l'avion mardi soir et se trouve à présent à Lyon. Le second a lui voyagé mercredi et se trouve désormais à Saint-Malo.

Ces déplacements étaient-ils programmés ? Ou se sont-ils enfuis après avoir pris conscience de la gravité des faits ? Ils devraient être convoqués très prochainement par les services de police, sur place.

L'évêque se désolidarise de la marche annoncée pour samedi

Dans cette affaire, une plainte a été déposée par le Diocèse de La Réunion, ainsi que par la municipalité de Saint-Denis. Dans un communiqué, l'évêché indique ne pas soutenir la marche organisée ce samedi 15 mars devant le Jardin de l'Etat à Saint-Denis, par les administrateurs d'un groupe Facebook.

"Mgr Pascal Chane-Teng se désolidarise de cet évènement et tient à faire savoir qu'aucun représentant officiel du Diocèse ne prendra part à cette marche, peut-on lire. Il n'y a pas lieu de rechercher des boucs émissaires dans le cadre du Carême. Il s'agit plutôt de favoriser l'apaisement de l'opinion".