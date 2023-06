Profession facteur : dans les coulisses de la plateforme de distribution de Sainte-Clotilde

La Poste de La Réunion a ouvert grand ses portes au public ce jeudi dans le cadre d'une "opération coup de cœur" visant à faire découvrir le métier de facteur et susciter peut-être de nouvelles vocations. Le facteur reste encore aujourd'hui le deuxième "personnage" préféré des Français.

HA / Claudette Vaïtilingom •

C'est un métier particulièrement physique et qui demande aussi beaucoup de rigueur. Embrasser la carrière de facteur, c'est aussi être prêt à se lever tôt... et à assurer surtout ce rôle de lien social, synonyme de proximité avec la population.

Autant de compétences que la Poste a voulu mettre en avant en organisant une "opération coup de coeur" à destination du grand public. Les portes du centre de distribution du courrier de Sainte-Clotilde ont donc été laissées grandes ouvertes ce jeudi matin et quelques courageux étaient ainsi présents pour assister à ce grand ballet quotidien.

Le reportage de Réunion La 1ère :

Il passe tous les jours chez vous, mais savez-vous à quoi ressemble sa tournée ? Reportage aux côtés d'un facteur.

Cinquante facteurs pour 50 000 colis

Dans les coulisses de cette grande cathédrale du courrier, une cinquantaine de professionnels qui ont partagé leur passion pour leur métier. Tous les jours, les facteurs de la zone Saint-Denis / Sainte-Clotilde / La Montagne doivent distribuer en moyenne environ 1 550 lettres et 50 000 colis, et cela en l'espace de quelques heures seulement.

Avant la distribution, il faut d'abord commencer par le tri des courriers et puis faire attention à repérer les adresses incomplètes ou mal rédigées. Et là, on ne peut compter que sur le professionnalisme du facteur. "Ca peut arriver qu'il manque le numéro d'appartement, mais grâce à notre connaissance de notre secteur, on arrive à faire en sorte d'éviter que les courriers soient retournés", explique Willy, du haut de ses 10 ans de métier.

Dans les coulisses du centre de distribution du courrier de Sainte-Clotilde • ©Claudette Vaïtilingom

Un métier qui rime avec liberté

"C'est un métier, certes, mais on a cette liberté d'être au contact des gens toute la journée et ce côté aussi confidentiel, puisqu'on rentre un peu dans leur vie", confie un collègue tout aussi passionné. Ce sentiment de liberté est d'ailleurs régulièrement mis en avant par les facteurs.

Steven, qui figure parmi les heureux visiteurs du jour, est complètement séduit : "Le facteur, ça reste une personne avec une certaine proximité. Moi, j'ai un très bon relationnel avec mon facteur. Quand je le vois arriver, peu importe le courrier et même si c'est un recommandé (!), ça fait toujours plaisir de le voir, d'ailleurs toujours souriant !"

Dans les coulisses du centre de distribution du courrier de Sainte-Clotilde • ©Claudette Vaïtilingom

Encore trop peu de femmes dans le métier

Reste que les femmes sont encore sous-représentées dans le métier. Pourtant, c'est une profession qui peut ouvrir vers d'autres horizons, défend Délie Pérez, la directrice de l’établissement postal de Saint-Denis ville et de La Montagne.

"Les femmes que nous avons pu recruter ces dernières années ont eu l'occasion et l'oppoturnité d'aller vers d'autres métiers, comme par exemple les métiers du bancaire", argumente la responsable. "La Poste est une entreprise multibranches !" Dans une île fortement marquée par le chômage, en particulier chez les jeunes, l'opération séduction ne peut que trouver une résonance favorable.