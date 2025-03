Saint-Denis : des jeunes profanent une statue de la Vierge Marie, le diocèse de La Réunion porte plainte

Hier soir, lundi 10 mars, des jeunes ont profané la statue de la Vierge Miraculeuse, située dans l’oratoire sur le parking de l’église de Notre-Dame de la Délivrance, à Saint-Denis.

Des comportements irrespectueux condamnés par le diocèse de La Réunion, filmés et diffusés sur les réseaux sociaux.

vidéo dégradation de la Vierge miraculeuse • ©Réunion la 1ère

Dans un communiqué, Monseigneur Pascal Chane-Teng, dénonce fermement ces actes. Il annonce qu’une « plainte sera déposée auprès des services de Police ».

En plus de la portée irrespectueuse, indigne et contraire à l’esprit de citoyenneté quelque soit son appartenance religieuse et culturelle, ces gestes ont heurté et offensé un grand nombre de croyants catholiques de La Réunion.