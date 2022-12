Saint-Denis : enceinte, elle perd son bébé après un accident, le chauffard présumé en garde à vue

Le conducteur qui a pris la fuite, samedi 17 décembre, après un accident dans le secteur de la Jamaïque, à Saint-Denis, a finalement pu être identifié et placé hier en garde à vue. A la suite du choc, la passagère de l'autre véhicule, enceinte de 9 mois, a perdu son bébé après avoir dû subir une césarienne en urgence.

Le chauffard qui avait pris la fuite samedi après avoir percuté un véhicule dans lequel se trouvait un enfant et deux jeunes femmes, dont une enceinte de neuf mois, dans le secteur de la Jamaïque, à Saint-Denis, a finalement été retrouvé par les forces de l'ordre.

L'homme âgé d'une trentaine d'années a été placé hier, mercredi, en garde à vue, comme l'a indiqué le JIR, et aurait expliqué son délit de fuite par le fait qu'il n'était pas assuré.

Une césarienne en urgence

Reste à savoir si le parquet de Saint-Denis va décider ou non de le mettre en examen pour homicide involontaire aggravé. Car la femme enceinte qui a réalisé un contrôle gynécologique après l'accident a dû subir une césarienne en urgence à la clinique Jeanne d'Arc du Port, et a malheureusement perdu son bébé dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 décembre.

Lundi, Djamila, la cousine de la mère endeuillée, avait un appel à témoins sur Réunion La 1ère et les réseaux sociaux. C'est elle qui se trouvait au volant au moment de l'accident survenu dans le sens Sainte-Marie/Saint-Denis. "On sortait de l’aéroport (…) juste avant le radar, j’ai vu dans le rétroviseur une voiture qui venait un coup à droite, un coup à gauche (…) Il a tapé dans la voiture et a continué sa course folle en zigzaguant", avait-elle expliqué encore en état de choc.

