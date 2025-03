Saint-Denis : Emma Métro et Jade Pavot remportent la Dionysienne 2025

Ce dimanche 9 mars, plus de 2 800 participantes ont pris le départ de la Dionysienne, à Saint-Denis. Le tout dans une ambiance très festive à Champ Fleuri. Trois courses étaient au programme : un parcours de 5 kilomètres, la course marmaille et le traditionnel 10 kilomètres dans les rues du chef-lieu.

HA / Hermione Razafinarivo / Johnny Lérivain •

C'est une course 100% féminine organisée dans la foulée de la journée internationale des femmes. Plus de 2 800 participantes ont pris le départ de la Dionysienne, depuis le stade de Champ Fleuri, à Saint-Denis.

Cyclone Garance oblige, le parcours du 10 km, la course phare de l'évènement, a été modifié. Le parc de la Trinité par lequel les coureuses devaient passer est en effet fermé. Alors il a été décidé de leur faire faire deux boucles d'un peu plus de 5 km chacune.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

De l'entraide et de la sororité dans le sport ! Plus de 2 000 femmes ont participé à la Dyonisienne ce dimanche à Champ Fleuri • ©Réunion la 1ère

"J'ai couru pour toutes les mamans qui travaillent"

Et la vainqueure de cette première course s'appelle Emma Métro (49'29). "J'ai couru pour toutes ces mamans qui travaillent et qui essaient de faire du sport, a-t-elle souligné après avoir passé la ligne d'arrivée. Elles ont que du mérite parce que la charge mentale est importante et franchement, je les félicite !"

Emma Métro est rejointe sur le podium par Anaïs Plante, vainqueure de la précédente édition, et enfin par Pauline Winner sur la troisième marche. Anaïs Plante qui a de son côté eu une pensée pour celles qui souffrent : "Il y a certaines femmes qui se battent contre la maladie", a-t-elle rappelé, elle aussi tout acquise à la cause féminine.

Le podium de la Dionysienne 2025 : Emma Métro est arrivée la première (au milieu), devant Anaïs Plante (à gauche) et Pauline Winner (à droite), aux côtés de jean-Louis Prianon • ©Hermione Razafinarivo

Sous un soleil de plomb

La plus grande difficulté, ce dimanche, c'était de faire avec cette chaleur écrasante dans le chef-lieu. S'agissant du 5 km, la deuxième course, c'est une jeune, et même très jeune, participante qui a l'a remporté : elle se nomme Jade Pavot et elle a 13 ans !

La dernière course était une épreuve réservée aux marmailles. Les participantes s’accordent à dire que la Dionysienne, c’est avant tout pour s’amuser et passer du bon temps en famille ou entre amis.

Jérôme Pépin, l’organisateur, rappelle lui-même que la Dionysienne, c’est avant tout "faire du sport toutes ensemble". Il estime même que "le classement, on le laisse de côté".

Sur la ligne de départ de la Dionysienne à Saint-Denis • ©Hermione Razafinarivo

Sur la ligne de départ de la Dionysienne à Saint-Denis • ©Hermione Razafinarivo