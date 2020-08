Saint-Denis : la rentrée se prépare pour les élèves de 14 écoles

Fermées car situées dans des secteur où des foyers de contamination onté été identifés, 14 des 24 écoles concernées vont rouvrir ce lundi 31 août. Si les enfants sont impatients de revoir leurs camarades, les parents semblent un peu plus inquiets. 10 écoles du Chaudron restent fermées en revanche.

Report de la rentrée pour 10 écoles du Chaudron

Maternelle Les Badamiers

Élémentaire Damase Legros

Maternelle Damase Legros

Primaire Eudoxie Nonge

Élémentaire Herbinière Lebert

Maternelle Herbinière Lebert

Élémentaire Michel Debré

Maternelle Michel Debré

Primaire de Primat

Quatorze écoles de Saint-Denis rouvriront leurs portes aux élèves demain, lundi 31 août. Ces écoles des quartiers de Sainte-Clotilde, du Bas-de-la-Rivière et de la Petite-Ile ont vu leur rentrée reportée suite à l’apparition d’un foyer de contamination à Saint-Denis.Ce cluster est jusqu’à cette heure le plus important des foyers de contamination du département. Il a concerné plus d’une cinquantaine de personnes. Il est en passe d’être maîtrisé, selon les autorités sanitaires.Les élèves et les familles se préparent au retour à l’école. Si les enfants sont impatients de retrouver leurs copains, les parents sont tout de même inquiets et leur rappellent les consignes de sécurité.Le reportage de Laurent Figon.Le report de la rentrée est maintenu jusqu’au 7 septembre pour les élèves des 10 autres écoles, situées au Chaudron et à Primat. La continuité pédagogique est mise en place.La crèche Léonel Payet reste fermée.