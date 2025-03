TEMOIGNAGE. Saint-Denis : "C'était atroce, nou lé démuni", la détresse des habitants de la Colline au Bas de la Rivière

Désastre dans le quartier de la Colline au Bas de la Rivière à Saint-Denis, le cyclone Garance a tout dévasté dans ce coin tranquille, et laisse La Réunion meurtrie. Ce dimanche 2 mars, ces habitants qui ont quasiment tout perdu, appellent à l'aide.

Le reportage de Réunion la 1ère :

Désarroi pour les riverains de la Colline au Bas de la Rivière à Saint-Denis : ils ont tout perdu, des habitations ont été emportées par le cyclone Garance • ©Réunion la 1ère

Les riverains de la Colline ont vécu l’horreur avec le passage de Garance, cinq maisons ont été emportées par la rivière. L’eau est montée à plus d’un mètre dans les habitations, certains riverains ont juste eu le temps de se réfugier chez des voisins.

Deux autres habitations sont en partie démolies, l'une avec une façade suspendue au-dessus de l’eau.

Les témoignages sont bouleversants. Dans une maison, un bébé surnommé Théo, a été placé dans un seau par ses proches, ils l'ont fait passer d’une maison à l’autre, avec une corde. Sa grande sœur Chiara, a elle aussi été sauvée in extremis dans un sac de course.

"Quand la rivière a débordé, on a couru chez une tante un peu plus haut, au même moment mon cousin arrive avec ses enfants sur ses épaules", raconte Célestine, au bord des larmes.

Il m'a donné son bébé de cinq mois dans une tente, l'eau m'arrivait jusqu'à la poitrine, c'était une catastrophe, je ne savais pas si j'allais réussir, ce n'était vraiment pas beau à voir. J'ai porté le bébé le plus haut possible !

La maison est aujourd'hui inhabitable. "C'est catastrophique, il n'y a plus rien, tout flottait dans la maison. L'eau allait presque jusqu'au plafond", confie-t-elle.

On est sorti juste à temps, on s'est accroché aux barres de fer, aux branches. Heureusement que le bébé croyait que c'était un jeu, il souriait. On a connu le cyclone Dina mais celui là était vraiment atroce. La foi nous a fait tenir, mi sent le Seigneur té là ek nou, li la aide anou.