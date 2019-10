Saint-Paul : consommation d’alcool interdite dans les lieux publics à partir du 15 octobre

Joseph Sinimalé veut réagir à l’augmentation des atteintes à la tranquillité publique, du ramassage de verres brisés, des dégradations de biens publics ou encore des bruits de voisinage. Ce jeudi 10 octobre, le maire de Saint-Paul, a donc décidé de prendre un arrêté municipal interdisant la consommation d’alcool dans certains secteurs délimités de la commune.

Jusqu'au 15 avril 2020 A compter du mardi 15 octobre, et jusqu’au 15 avril 2020, il sera donc interdit de consommer des boissons des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème groupes sur les squares ouverts au public et les certains lieux publics. Les secteurs concernés sont les suivants : Saint-Paul ville, Saint-Gilles-les-Bains, Saint-Gilles-les-Hauts, Bois-de-Nèfles, Plateau-Caillou, Le Guillaume et La Saline-les-Hauts.



Cette interdiction ne concerne en revanche pas les manifestations publiques autorisées sur l’espace public, ni les établissements autorisés à vendre de l’alcool.