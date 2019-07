Saint-Pierre : Michel Fontaine inquiété dans l’affaire du multiplexe

C’est une affaire de prise illégale d'intérêt qui traîne depuis 2016. Frédéric Drotkowski, dirigeant d’exploitation de cinéma bien connu dans l’île, accuse Michel Fontaine, le maire de Saint-Pierre et président de la CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires), d'avoir privilégié son principal concurrent, Yves Ethève, dans l’attribution de la construction d’un multiplexe sur sa commune. En cause : l’achat d’une parcelle de terrain de 15 000 m2, sur laquelle doit s’implanter le futur complexe cinématographique. A l’époque, la société de Frédéric Drotkowski aurait proposé d’acheter la parcelle 450 euros le mètre carré, mais le marché public a finalement été attribué à la société d’Yves Ethève pour 200 euros le mètre carré, soit deux fois moins cher. Un manque à gagner de plusieurs millions d’euros pour la CIVIS. Des allégations que rejette l’ancien sénateur qui explique, par ailleurs, que le tribunal administratif a débouté le plaignant dans cette affaire.



Si la justice a encore des recours à examiner, l'avocat de Frédéric Drotkowski, vient de demander que la brigade de sûreté départementale soit dessaisie du dossier. Yassine Bouzrou accuse les enquêteurs « de ne pas avoir pris toutes les précautions utiles » dans cette affaire très sensible et demande un élargissement de l’enquête à des faits de corruption et de favoritisme.