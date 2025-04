Le chauffard qui a tué la chanteuse Céline MG condamné à 18 mois de prison ferme par le tribunal de Saint-Pierre

Partager :

Philippe C. roulait trop vite, par temps de pluie avec son SUV, sous l'empire d'un état alcoolique. Le 21 novembre 2024, sur la quatre voies au niveau de l'échangeur de Pierrefonds, il a percuté la petite Citroën C2 de Céline Galaor. Connue sous son nom d'artiste Céline MG, la cinquantenaire n'avait pas survécu. Le tribunal l'a condamné à 18 mois de prison ferme et 30 mois de prison avec sursis, avec interdiction de repasser le permis de conduire pendant un an.

Le Parquet avait requis 5 ans de prison dont la moitié assortie d'un sursis. Dans l'accident mortel qu'il a commis le 21 novembre dernier, otant la vie à Céline Galaor, Philippe C. a été condamné à 48 mois de prison dont 18 fermes. Regardez le reportage de Réunion la 1ère : Le chauffard qui a accidentellement tué Céline MG condamné à 48 mois de prison dont 18 fermes par le tribunal de Saint-Pierre 1,71g d'alcool par litre d'air expiré Le conducteur circulait à bord de son puissant SUV allemand à une vitesse excessive compte tenu de la chaussée rendue glissante par le mauvais temps. Sous l'empire de l'alcool, 1,71g par litre d'air expiré, alors que le taux maximal est de 0,8 g/l, il n'a pas eu les réflexes nécessaires pour éviter la petite Citroën C2 de Céline Galaor. La mère de famille de 51 ans n'a eu aucune chance de s'en sortir vivante. Un primo délinquant Pour l'avocate du chauffard, son client n'est qu'un primo délinquant. Pour elle, il ne s'agit que d'infractions au Code de la route. Philippe C., s'il n'avait pas de mentions à son casier judiciaire, accumulait des dizaines de contraventions et les stages de récupération de points. Il a été condamné à 48 mois de prison dont 18 mois fermes. il ne pourra pas repasser son permis de conduire avant 1 an. Céline MG avait plein de projets en cours Selon sa fille Amandine, sa maman, connue sous le nom d'artiste Céline MG, envisageait de sortir de nouvelles chansons. Elle venait d'obtenir un diplôme dans les massages de bien-être et comptait ouvrir son salon. Elle laisse derrière elle deux enfants.

