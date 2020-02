Salon de l'Agriculture 2020 : Jean-Charles Nagou exclu du Village Réunion à Paris

Jean-Charles Nagou est déçu. L’artisan, écarté par la Conseil Départemental, ne fera pas partie de la délégation officielle réunionnaise au prochain Salon de l’Agriculture.



IP / Jean-Claude Toihir •

La Réunion sera présente cette année au 57ème Salon de l’Agriculture qui se tiendra à Paris du 22 février au 1er mars. Vingt-huit exposants présenteront le savoir-faire local et les produits péï dans une vitrine exceptionnelle de 600 mètres carrés Porte de Versailles. L’Île Intense sera représentée dans le « Village Réunion » au sein de la manifestation et les membres de la délégation auront certainement à cœur de renouveler la belle performance de l’an dernier. En effet, La Réunion avait obtenu 8 médailles, dont quatre en or, notamment grâce à la vanille Bourbon, le rhum et la confiture péï. Une prestation saluée par le Conseil Départemental.



La déception d'un artisan



Mais il est un artisan qui ne fera pas partie de cette délégation, c’est Jean-Charles Nagou. Connu pour ses confitures, celui qui a été récompensé à plusieurs reprises et lauréat d’une médaille d’or l’an dernier au Salon International de l’Agriculture pour sa confiture goyavier-passion, a été écarté par le Département qui argue que ses produits ne sont pas à la hauteur et que les artisans participants ont été sélectionnés en fonction de la qualité de leur produit.

Jean-Charles Nagou est convaincu qu’il est sanctionné pour avoir critiqué l’organisation du Salon l’an dernier. Mais qu’à cela ne tienne, il participera quand même au SIA cette année, à ses frais, dans l’espace réservé aux Antilles. L’artisan sera toutefois privé de la visibilité du stand « Village Réunion » et devra débourser près de 30 000 euros pour mener à bien son projet, trois fois plus que s’il faisait partie de la délégation officielle.



Le reportage de Jean Claude Toihir et Florence Bouchou :