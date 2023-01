Smic, carburant, préservatif, timbre rouge : ce qui change ce 1er janvier 2023

Pour ce premier jour de l’année, de nouvelles mesures vont entrer en vigueur comme la hausse du salaire minimum, l’indemnité carburant, la fin du timbre rouge ou encore les préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans.

LP •

Hausse du smic, ristourne générale sur le carburant remplacée par une indemnité pour les ménages les plus modestes, préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans : comme chaque année, le 1er janvier marque l'entrée en vigueur de nouvelles mesures.

Hausse du Smic

Comme tous les ans au 1er janvier, le Smic est revalorisé pour tenir compte de l'inflation. Il passe ainsi à 1 353 euros net mensuels, soit une augmentation de 24 euros pour un temps plein de 35 heures hebdomadaires.

Des nouveaux PEL à 2%

Le taux de rémunération des plans épargne logement (PEL) est revalorisé de 1% à 2%. C'est une première depuis 22 ans. Seuls les PEL ouverts à partir de ce 1er janvier sont concernés.

Une indemnité carburant

Finie la ristourne de 10 centimes d’euro par litre, à la place l'Etat va verser une indemnité aux travailleurs les plus modestes ayant besoin de leur voiture. Elle sera de 100 euros pour l'année et concernera environ 10 millions de travailleurs. Il faut en faire la demande sur le site impots.gouv.fr.

Une prime pour les covoitureurs

Une prime de 100 euros est promise aux automobilistes qui se mettront au covoiturage en 2023, sur les longs trajets comme sur ceux du quotidien (à partir d'un certain nombre de trajets).

Le relevé de compteur électrique payant

Les clients qui ne sont pas équipés d'un compteur Linky et qui n'auraient pas adressé à Enedis un auto-relevé durant les 12 derniers mois se verront appliquer des frais de 8,48 euros tous les deux mois, prélevés par les fournisseurs d'énergie.

Des préservatifs gratuits jusqu’à 26 ans

Tous les jeunes de 18 à 25 ans peuvent désormais obtenir des préservatifs gratuits au comptoir des pharmacies.

La pilule du lendemain accessible à toutes

Peu importe l'âge, chaque femme pourra obtenir gratuitement, la pilule du lendemain gratuitement en pharmacie, comme le prévoit le projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Des emballages bannis des fast-foods

Au 1er janvier 2023, les couverts et récipients alimentaires devront être réutilisables dans les commerces de restauration rapide. Cette mesure figurait dans la loi de lutte contre le gaspillage et de l'économie circulaire, adoptée en 2020.

Le timbre rouge dématérialisé

Il existait depuis 1849. Le timbre n'existera plus sous sa forme matérielle. Ce 1er janvier, La Poste lance son courrier par voie dématérialisée. Fini le timbre rouge, le timbre sera numérique et coûtera plus cher : 1,49 euro contre 1,43 euro.