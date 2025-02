Solidarité à la source : déclaration simplifiée pour les bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité à La Réunion

Dès le 1er mars 2025, la déclaration de ressources pour les bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité évolue, avec la solidarité à la source. Les déclarations seront préremplies par la Caisse d'Allocations Familiales pour faciliter les démarches et réduire les erreurs.

À partir du 1er mars 2025, la déclaration de ressources est simplifiée. La Caisse d'Allocations Familiales va préremplir les déclarations de ressources des bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité.

Faciliter les démarches

Mené dans cinq départements, ce dispositif de solidarité à la source vise à "faciliter les démarches des usagers", indique la Caf.

Les bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active, et ceux de la prime d'activité, verront sur le site de la Caf, leur déclaration de ressources préremplie, avec les salaires versés ou les aides perçues.

Sur l'île, le RSA concerne près de 95 000 personnes. 90 000 Réunionnais touchent la prime d'activité.

L'objectif est de faciliter les démarches, limiter les erreurs et incohérences et diminuer les rappels, précise la Caf.

Nous répondons à une double exigence : faciliter l’accès aux aides pour ceux qui en ont besoin et assurer un versement juste et sécurisé des prestations. Guillaume Lacroix, directeur général de la Caf de La Réunion

Comment ça fonctionne ?

Comme pour la déclaration d'impôts sur le revenu, les montants indiqués sur la base du montant net social, sont fournis directement par les employeurs ou les organismes sociaux (Assurance maladie, caisses de retraite, France Travail, Caf).

Les allocataires doivent vérifier ces montants indiqués et les ajouter aux autres ressources (pension alimentaire, revenus du capital ou du patrimoine, revenus travailleurs indépendants, revenus perçus à l’étranger). Il faut ensuite valider le formulaire en ligne.

Le mode de calcul et les ressources prises en compte restent les mêmes. Les montants préremplis sont établis en fonction du mois de versement et non du mois de perception, ce qui peut occasionner un décalage normal entre ces deux dates.

Une aide spécifique

Des tutoriels sont disponibles sur le site de la Caf.

Le montant net social correspond au montant des ressources à déclarer pour le RSA et la prime d’activité. Il est présent depuis le 1er janvier 2024, à la ligne "Montant net social "(MNS) ou "Net social" sur tous les bulletins de salaire et les relevés de prestations.

"Les allocataires qui auraient besoin d’une aide au remplissage de leur déclaration pourront bénéficier d’un dispositif spécifique d’accueil dans nos sites de Sainte-Marie, Saint-Benoît, Saint-Paul et Saint-Pierre", assure le directeur de la Caf.