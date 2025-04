Le champion paralympique Alexis Hanquinquant parrain de la 1ère édition du championnat régional de joëlettes de La Réunion

Le championnat régional de joëlettes se tient ce samedi 5 avril au Parc des Palmiers au Tampon. Au programme de cette toute nouvelle compétition handisport, deux circuits : un de 5 km et une course de 10 km.

C’est la dernière-née du monde handisport. Le championnat régional de Joëlette est une toute nouvelle compétition. Le départ a été donné un peu après 8h, ce samedi 5 avril au Parc des Palmiers au Tampon.

12 joëlettes, avec chacune 5 porteurs, se sont donc élancées sur une course de 10 km. Elles effectuent ainsi 4 boucles de 2,5 km dans le parc. Un bracelet est remis à chaque passage. Le classement des portés se fera par catégories.

Le circuit de 5 km est ouvert à tous, tous les types de handicap sont présents, indique Annie Amacouty, la directrice technique du comité handisport. 150 personnes sont attendues sur cet événement.

Cette compétition régionale s’inscrit dans la dynamique du championnat de France de joëlettes. Alexis Hanquinquant, champion paralympique de triathlon aux JO de Paris et de Tokyo, est le parrain de cette première édition, a fait le déplacement. Il court avec les joëlettes.

Pour le champion, ce championnat doit être l’occasion d’une grande fête sportive. Invité du journal télévisé de Réunion la 1ère, il l’a dit à Pascal Souprayen.

La beauté du sport et la puissance du sport, c’est justement de passer par l’inclusion. Là, il y a une belle course de joëlettes, donc il y aura forcément dans cette joëlette une personne en situation de handicap, qui sera tirée par des valides, et je pense que ça c’est vraiment un moment de sport et de magie.