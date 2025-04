Toujours pas de calendrier climatique pour les élèves scolarisés à La Réunion

Le Rectorat de La Réunion travaille sur l’élaboration d’un nouveau calendrier pour les prochaines années. Avec l’augmentation des températures pendant l’été, il est de plus en plus difficile pour les élèves et le corps enseignant, technique et administratif de travailler. D'ores et déjà, le calendrier climatique est mis de côté pour des raisons légales.

Pendant près de deux semaines, à la mi-mars, le Rectorat de La Réunion a mené des groupes de travail sur les futurs calendriers scolaires, entre 2026 et 2029. Le calendrier climatique, pourtant institué dans tous les pays de l’hémisphère sud, n’a pas été retenu.

Un calendrier climatique inadapté aux épreuves nationales

Il n’y aura toujours pas de calendrier climatique pour les élèves de l’île. La raison invoquée par le rectorat est celle de la légalité. Le Code de l’éducation ne permet pas au Recteur de l’académie de La Réunion d’adapter ce calendrier appliqué dans la majorité des pays de l’hémisphère sud à celui établi pour l’Hexagone. Les épreuves nationales du brevet des collèges, du baccalauréat professionnel, technique et général et celles des CAP sont prévues entre la mi-mai et le début du mois de juillet. Avec une rentrée en février ou mars, cette option n’a pas été retenue.

Un calendrier climatique adopté dans la majorité des pays développés de l'hémisphère sud

Pourtant, dans la majorité des pays développés de l’hémisphère sud, c’est le calendrier climatique qui est en vigueur, que ce soit à l’île Maurice, en Afrique du Sud, en Australie, aux Fidji, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, en Argentine ou au Chili. Dans l’île sœur, la rentrée s’est effectuée dès la deuxième semaine de janvier et les cours s’arrêteront au plus tard au début du mois de novembre. Ailleurs, la rentrée se fait entre février et mars pour une fin d’année scolaire programmée à la mi-décembre.

Les élèves mauriciens favorisés

À l’île Maurice, les étudiants qui obtiennent leur HSC (High School Certification, l’équivalent du bac français) en décembre, mettent à profit la longue période avant la rentrée universitaire de septembre à La Réunion, dans l’Hexagone ou au Royaume-Uni pour bachoter. Cela leur laisse également plus de temps pour effectuer les démarches administratives, pour trouver des logements par rapport aux autres étudiants. Nombre d'entre eux profitent également pour se trouver des petits boulot pour financer leurs étdues.

Des groupes de travails mis en place par le Rectorat

À La Réunion, le Rectorat a mis en place des groupes de travail associant les représentants élus des personnels, des parents d’élèves, ainsi que les représentants des lycéens élus au conseil académique de la vie lycéenne. Durant deux semaines à la mi-mars, ils ont échangé sur une organisation plus adaptée pour les prochaines années scolaire. La sécheresse, les fortes chaleurs ont été prises en compte.

Les collectivités locales mises à contribution

Des groupes de réflexion associant les mairies, le Département et la Région, selon leurs compétences, ont été proposés par le rectorat pour répondre à l’enjeu de l’adaptation aux changements climatiques. Des expérimentations et des évolutions pourraient se faire sur le bâti scolaire et les rythmes des cours journaliers ou hebdomadaires. Après la consultation des collectivités locales et du conseil de l’éducation nationale, le recteur arrêtera le calendrier scolaire pour la période comprise entre 2026 et 2029 avant la fin de cette année.