Vol d'huile : 12 mois de prison avec sursis pour les deux employés de la SPHB

Ils ont été reconnus coupables de vol en réunion et vol dans un entrepôt de conservation de produits. Alors qu'en mai dernier, les bouteilles d'huile s'arrachaient dans les rayons des supermarchés, deux employés de la société SPHB ont senti le bon filon en dérobant des centaines de bouteilles de l'usine.

FM / GM •

Les deux hommes de 38 et 63 ans ont reconnu les faits. Ils avaient mis en place un système bien rodé. Se servir dans les stocks de la société de production des huiles de Bourbon et profiter de la pénurie d'huile pour revendre les bouteilles et ainsi, améliorer considérablement leur fin de mois.

Au total, 600 bouteilles ont été dérobées pour être revendues 6 euros l'unité ce qui revient à 3 600 euros de bénéfice.

Pris la main dans le sac

Une combine qui aurait pu marcher encore longtemps sans l'intervention d'un des responsables. Il avait remarqué des manques dans les stocks. Suivant son instinct, il décide alors le 10 mai dernier, de surveiller les deux employés jusqu'au parking avant d'appeler les forces de l'ordre.

Les deux voleurs d'huile ont été arrêtés en mai dernier, en flagrant délit. Résultat, garde à vue pour les employés indélicats et retour de la marchandise pour l'entreprise.

Pas de prison ferme

Prévu en septembre dernier, le procès c'est finalement tenu cet après-midi à Saint-Pierre. Pas de prison ferme pour les deux employés. Ils écopent de 12 mois de prison avec sursis.