7 000 euros récoltés pour l’association "Un souffle pour Antton"

Les 28 et 29 mars, la patinoire de Saint-Pierre a ouvert ses portes pour deux matchs de gala qui opposaient les Vikings du OK Fulmar à la Gendarmerie Royale Canadienne. Un événement caritatif qui a permis de récolter des fonds pour le jeune Saint-Pierrais Antton atteint de la mucoviscidose.

Prêts à croiser le fer pour la bonne cause, les Vikings du OK Fulmar se sont mesurés à une sélection de hockeyeurs de la Gendarmerie Royale Canadienne (GRC) de Terre-Neuve et Labrador.

Si l'équipe de l'archipel s'est inclinée face à son homologue canadien, la solidarité était au rendez-vous.

"On est là pour passer un bon moment (...) et lever des fonds pour une oeuvre caritative" Gregory Mitchell, joueur de la GRC

Toutes tranches d'âge confondues, le public est venu nombreux pour soutenir l'association "Un souffle pour Antton". Un pari gagné pour les sportifs et les bénévoles qui ont permis de récolter 7 000 euros dont 2 300 euros de dons qui seront entièrement reversés à l'association.

Le petit garçon quant à lui a pu monter sur la glace aux côtés des hockeyeurs et remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour lui.

