Attaque de la préfecture de Paris : un hommage rendu à Saint-Pierre

Les agents locaux du ministère de l'Intérieur et les personnalités politiques de l'archipel étaient rassemblés ce mardi 8 octobre à la gendarmerie de Saint-Pierre pour une cérémonie en hommage aux quatre victimes de l'attaque au couteau de la préfecture de police de Paris.Une minute de silence a ainsi été observée en présence des maires de Saint-Pierre et de Miquelon, Karine Claireaux et Danièle Gaspard, du député Stéphane Claireaux, du préfet Thierry Devimeux, du sénateur Stéphane Artano et du président de la collectivité territoriale Stéphane Lenormand.Dès le vendredi 4 octobre, au lendemain de l'attaque, la gendarmerie de Saint-Pierre et Miquelon avait adressé un message de soutien par le biais de sa page Facebook.