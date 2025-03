Avec leur gala caritatif pour l'association "Un souffle pour Antton", les hockeyeurs des Vikings confirment leur engagement communautaire

L'équipe de hockey loisirs des Vikings propose deux matchs de gala les 28 et 29 mars contre une équipe de la Gendarmerie Royale canadienne de St-John's. Les fonds récoltés seront intégralement reversés à une association caritative locale.

La journée du homard qui se déroule en juillet, puis la soirée moules-frites à l'automne, ce sont deux évènements incontournables organisés par l'équipe loisirs des Vikings chaque année. Créé en 2014, le club compte aujourd'hui une quarantaine de membres, qui, en plus de proposer des actions, s'entraînent deux fois par semaine à la patinoire de Saint-Pierre. Composée de joueurs locaux mais aussi de militaires du Fulmar et de la gendarmerie, l'équipe se prépare à un gala caritatif hors du commun en ce début de printemps.

Pour l'occasion, une équipe de la province de Terre-Neuve fait le déplacement jusqu'à Saint-Pierre pour affronter les Vikings. Mais pas n'importe quelle équipe : celle de la Gendarmerie Royale du Canada. Cette équipe constituée de policiers fédéraux a pour habitude de jouer au hockey dans la région avec une équipe composée de jeunes recrues. Chacune des rencontres disputées se fait dans le but de reverser les fonds à des oeuvres caritatives.

Pour ce week-end de gala, et pour faire participer la GRC, les Vikings ont donc choisi de jouer pour l'association "Un souffle pour Antton" à qui les fonds seront intégralement reversés. "On a fait deux équipes. L'une va jouer le vendredi et l'autre le samedi après-midi" explique Loïc Champdoizeau.

On a confectionné des t-shirts, casquettes et petites peluches à l'effigie de l'évènement

Pour le plaisir et pour la bonne cause, cet évènement rassemblera de nombreux joueurs, bénévoles et sponsors pour offrir un spectacle au public présent à la patinoire. Le coup d'envoi de ce gala se fera vendredi 28 mars à 21h.

Retrouvez l'entretien complet de Loïc Champdoizeau, membre des Vikings, invité de C'est vous qui le dites le 24 mars dernier: