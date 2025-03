Comment les mouvements sociaux ont influencé la lutte pour le droit à l'avortement ?

Dans le cadre de leur licence en sociologie, trois étudiantes réalisent un travail de recherche sur les mouvements sociaux liés à l'IVG et leur influence sur les perceptions des Français dans différents contextes géographiques. Elles sont notamment à la recherche de personnes âgées d'au moins 60 ans, originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour échanger sur ce sujet.

Plus qu'une affaire de femmes, l'interruption volontaire de grossesse concerne également les hommes, et plus largement la société dans son entièreté. Inscrit dans la Constitution depuis 2022 en France, ce droit est pourtant encore fragile et discuté malgré les nombreux combats menés jusqu'ici.

Ce sont les années 70 qui marquent le début des mouvements sociaux liés à l'avortement, notamment grâce au Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Ses membres ? Des hommes, des femmes, des étudiants ou encore des médecins. Tout celà a payé puisqu'en 1975, la loi Veil est adoptée. Une date qui paraît lointaine mais qui, sur l'échelle de l'histoire, est très récente. Pour cette raison, cela en fait "un sujet d'étude important en tant que femme" selon Estelle Turlais, étudiante en sociologie.

Invitée de C'est vous qui le dites, la Saint-Pierraise confie même que ce qui les a réellement motivées à se pencher sur le sujet sur "les mouvements sociaux liés à l'IVG et leur influence sur les perceptions des Français", ce sont les mouvements anti IVG qui ont eu lieu en France pas plus tard qu'en janvier dernier.

C'est effrayant de voir une régression comme ça en 2025 Estelle Turlais

Pour ce faire, les étudiantes recherchent des hommes et femmes âgés d'au moins soixante ans, originaires de Saint-Pierre et Miquelon. "Tous les points de vue nous intéressent, c'est ça la sociologie" ajoute-t-elle. Projet strictement académique dans le cadre de leur devoir de semestre, les témoignages récoltés resteront confidentiels.