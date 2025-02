De nouvelles pistes pour l'avenir de la desserte aérienne à Saint-Pierre et Miquelon

Air Saint-Pierre, unique compagnie aérienne dans l'archipel, répond aux obligations d'une délégation de service public. Mais cette DSP aérienne prendra fin en 2026. Les cartes doivent être rebattues. Les acteurs concernés réfléchissent à des pistes d'amélioration pour le désenclavement international de l'archipel.

Un peu de plus de 17 millions d'euros pour assurer le transport aérien dans l'archipel. C'est le montant alloué par le ministère des Transports afin de couvrir le déficit maximum auquel a droit le délégataire Air Saint-Pierre dans le cadre d'une délégation de service public (DSP).

Ce budget, définit sur la période 2023-2026, est valide si la compagnie aérienne locale respecte certaines obligations : assurer 12 vols directs entre Saint-Pierre et Paris en période estivale, poursuivre les vols régionaux via le Canada puis transporter une partie du fret de l'archipel.

Mais cette DSP touche bientôt à sa fin. Alors quel scénario pour une future desserte aérienne ? C'est la question que pose votre nouvelle émission d’À La Une. Une émission entièrement consacrée au désenclavement international.

Des invités et des éclairages dans l'émission À La Une

Les pistes de réflexion sont nombreuses. Des vols directs en ailes de saison, plus de liaisons avec Montréal, de nouvelles opportunités via Halifax au Canada... les acteurs ont du mal à parler d'une même voix quand il s'agit de l'avenir de l'aérien à Saint-Pierre et Miquelon.

Pour en parler, en plateau, deux invités. Le chef du service de l'Aviation civile de Saint-Pierre et Miquelon et directeur de l'aéroport Saint-Pierre Pointe Blanche, Christophe Boquen. À ses côtés, Benoit Olano le président-directeur général de la compagnie Air Saint-Pierre.

Assurer la continuité territoriale de l'archipel est un véritable challenge. Il en sera question avec ces deux invités puis dans des rencontres, dont celle avec le journaliste Olivier Lancien. Avec lui, direction les Antilles à la découverte d'un autre modèle de desserte aérienne, notamment du côté de la collectivité territoriale de St-Martin.

Nous interrogerons le préfet de l'archipel, Bruno André. Sans oublier les évacuations sanitaires avec la Caisse de Prévoyance Sociale.

Rejoindre l'Europe plus facilement

Si des tentatives ont été faites dans les années 2000 pour rejoindre directement Paris depuis Saint-Pierre, ce n'est qu'en 2018 que le premier vol direct se pose dans le territoire. Mais cette liaison n'est opérationnelle qu'en été, de juin à septembre, et ses billets sont de plus en plus chers.

Alors en dehors de ces vols directs, la population doit obligatoirement transiter par le Canada parfois avec plusieurs escales et de longues heures de voyage, le tout entraînant des coûts élevés.

En novembre dernier, la compagnie canadienne WestJet annonce de nouvelles rotations vers l'Europe avec la reprise des Halifax-Paris puis la création d'un St John's-Paris, entre autres. Sur le papier, bonne nouvelle pour la population locale. Mais à condition qu'Air Saint-Pierre adapte ses horaires de rotations comme le mentionne le maire de Saint-Pierre Yannick Cambray :

Halifax : la principale porte d'entrée des voyageurs de Saint-Pierre et Miquelon

Depuis 1979, Air Saint-Pierre travaille avec l'aéroport d'Halifax. La capitale de la Nouvelle-Écosse est encore aujourd'hui la principale porte d'entrée des voyageurs de l'archipel. La compagnie locale propose 180 vols par an sur cette destination, soit le plus grand nombre de rotations dans son offre.

Halifax concentre à elle seule 40 % du trafic de Saint-Pierre et Miquelon selon le rapport publié en septembre 2024 du cabinet d'étude Mensia, commandé par la préfecture de Saint-Pierre et Miquelon.

Pour Leah Batstone, chargée de communication de l'aéroport Halifax Standfield, Air Saint-Pierre a peut-être une carte à jouer avec les provinces atlantiques canadiennes :

Posez-nous vos questions

Prix des billets, destinations, temps de voyage, frais annexes mais surtout quelles pistes d'amélioration pour la future DSP... vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos remarques et vos interrogations à l’adresse courriel suivante : alaune@francetv.fr. Nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes vos questions en direct. Nous essaierons d’y revenir dans nos prochaines éditions.