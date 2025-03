Défilé de carnaval en hiver : à Saint-Pierre et Miquelon on troque plumes et bikinis contre bonnets, moufles et combinaisons de ski

Mardi 4 mars, Mardi gras c'est l'heure des traditionnels défilés du carnaval. À Saint-Pierre c'est un cortège présidé par le roi "Bulot", un char intégralement réalisé par l'association La Réserve et les jeunes de l'AJEP. L'identité du "bulot" reste secrète jusqu'au bout. Pour le découvrir, il va falloir s'habiller chaudement et rejoindre le défilé.

C’est sous un vent qui fouette les joues et quelques petites averses de neige que les habitants de Saint-Pierre vivront le défilé du Mardi gras. Moins 5 degrés prévus au thermomètre, peut-être autour de -10 en ressenti, il faudra en plus du costume prévoir gants, bonnet et vêtements plutôt très chaud. Mais une météo comme celle-ci, « c’est plutôt très cool, on aurait pu avoir une tempête de neige, ou pire de la pluie et beaucoup de vent » lancent les organisateurs, membres de l’Association la Réserve.

Le défilé du Mardi gras c’est une tradition, elle existe depuis 1976 à Saint-Pierre. Depuis 2006 l’association a repris le flambeau. Et même si le défilé, pour des raisons d’organisation, d’investissement personnel et financier, n’est proposé que tous les 2 ans environ, sa popularité n’en a pourtant pas été altérée. Cette année encore, ce ne sont pas moins de 7 associations qui ont répondu présentes pour participer au défilé. Soit avec un char ou en se déguisant en groupe pour animer et faire vivre le Carnaval sur l’île.

Après une journée de travail pour les uns et de festivités pour les autres, le rendez-vous est donné autour de 16 heures sur le Zazpiak-Bat, fronton de pelote basque point de départ des chars et des animations. Le parcours suivra ensuite un chemin bien précis permettant ainsi aux habitants de rejoindre le défilé dès qu’ils seront prêts et aussi de récupérer les enfants élus Rois et Reines du carnaval. Autour de 16 h 30 à la salle des fêtes municipale pour les plus petits et 17 h 15 environ au Centre Culturel et Sportif pour les plus grands. Les enfants auront pu ainsi profiter en amont d’un après-midi récréatif.

Un Bulot roi du carnaval

Ce défilé du Mardi gras est l’occasion de donner vie à une tradition locale, celle du "Bulot", roi du carnaval, un char de papier mâché intégralement conceptualisé et construit par les membres de la Réserve et les jeunes de l’AJEP. C'est lui qui préside le cortège suivi des associations participantes. Le défilé durera environ deux heures et demie avant que bulot ne soit brûlé sur le quai… Une destruction de bulot par le feu, une tradition qui aura lieu, sur le plain entre le Centre Culturel et Sportif et le musée de l’Arche.

Pour le parcours complet de bulot c’est ici :

Plan du défilé Carnaval 2025 • ©Association La Reserve

En jaune le premier trajet permettant de récupérer les enfants élus rois et reines du Mardi gras. En bleu et rouge ensuite, le défilé dans le centre-ville avant que Bulot ne soit positionné en bord de mer pour disparaître après sa journée de fête.

Sur le chemin, plusieurs animations vous seront proposées, et même si l’on ne peut pas tout dévoiler, les surprises sont de mise lors du Carnaval : des danses, de la musique et de quoi grignoter et se réchauffer. Vin chaud, chocolat chaud, jus de fruit, ainsi que croquignoles et beignets seront disponibles au stand de la « Morue Joyeuse » !

Forcément, une tenue chaude est fortement conseillée, un carnaval en plein cœur de l’hiver et d’autant plus à Saint-Pierre et Miquelon, au revoir bikini et lunette de soleil (à moins que vous ne soyez très créatif) et bonjour combinaisons de ski, moufles et cagoules ! Plus vous aurez chaud, mieux vous apprécierez l’évènement.