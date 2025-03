Défilé du carnaval, l'importance de partager les traditions avec les nouvelles générations

À Saint-Pierre et Miquelon, pour le club de Taekwendo Hong Song Nae, partager avec les jeunes adhérents les traditions locales dans le cadre du Mardi gras est une évidence.

Pour Corinne Marsoliau Guibert, présidente et entraîneur du club Hong Song Nae, partager les traditions locales avec les jeunes adhérents représente une nécessité. Elle a elle-même été marquée dans son enfance et bercée par l'effervescence autour du carnaval : "quand j'étais petite, mon père et les membres de l'ASIA préparaient chaque année des chars, dans le garage de la maison. Ils riaient, prenaient beaucoup de plaisir et moi ça me faisait rêver...".

La tradition du Roi Bulot remonte à 1976 dans l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Si Corinne Marsoliau Guibert est bercée depuis sa plus tendre enfance, le président d'honneur et entraîneur historique du club Michel Abraham est lui aussi très attaché aux traditions. Ils sont tous deux d'accord pour dire que soutenir les projets portés par d'autres associations est important. D'autant que cela est fédérateur pour les adhérents.

C'est important de vivre autre chose que le sport pur et dur. Le sport c'est aussi et surtout des valeurs. Vivre ensemble et partager en dehors c'est fédérateur, ça unit le groupe. Corinne Marsoliau Guibert

Le défilé du roi Bulot, relancé par l'association la Réserve en 2006, est une tradition qui remonte à 1976. Alors elle n'a pas toujours été, elle a connu des moments de pause. Ou le défilé a été remplacé par les jeux sur glace par exemple. Et là aussi, le club Hong Song Nae a répondu présent.

Les taekwendoistes vainqueurs des Jeux sur Glace dans les années 2000 • ©Hong Song Nae Club

Faire autre chose que du sport, c'est fédérateur

"Il a toujours été important pour nous de proposer autres chose que des entraînements et de la compétition à nos adhérents" confie la présidente. Au fil des années, tous les adhérents, jeunes et moins jeunes ont mis la main à la pâte pour participer à la conception des costumes et trouver les thèmes pour participer aux animations autour du carnaval.

Corinne Marsoliau Guibert se souvient de ce dragon fait main, confectionné par Jean-Jacques Oliviero dans les années 80. "Nous voulions célébrer l'année du Dragon cette année-là lors du défilé. Jean-Jacques a tout de suite accepté de nous aider". Année après année il faut trouver des idées pour le défilé, et très souvent le club recycle les anciens costumes. Et en faisant les costumes, forcément, on se met dans l'ambiance.

Je chante souvent la chanson de Bulot en ce moment, et les enfants me regardent comme si j'étais une extraterrestre. Corinne Marsoliau Guibert

Les plus jeunes ne connaissent plus ce chant ou très peu, et cela fait beaucoup rire Corinne, qui met un point d'honneur à leur apprendre pour le défilé. Et vous, la connaissez-vous ?