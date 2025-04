Devenue religieuse à 60 ans, Sœur Anne-Lise consacre désormais son temps aux aînés

C'est à l'âge de soixante ans, alors qu'elle est infirmière à Haïti, que sœur Anne-Lise décide de se consacrer entièrement à Dieu. Aujourd'hui installée à Saint-Pierre, la religieuse passe du temps chaque jour auprès des aînés de la maison Eglantine, où elle a ses habitudes. Une vie tranquille qu'elle chérit tout particulièrement.

Soeur Anne-Lise incarne la beauté du dévouement envers les autres, une vocation qu'elle a choisie tardivement, même si son ancien métier s'en rapprochait. À l'âge de 60 ans, après une vie dédiée au métier d'infirmière et d'enseignante en musique, elle prend la décision de devenir religieuse afin d'apporter une autre dimension à sa vie. Il y a un an et demi, elle arrive à Saint-Pierre et Miquelon où elle vit désormais auprès des autres soeurs de l'île. Si ce choix de vie s'est manifesté tardivement, son parcours laissait pourtant déjà entrevoir cette envie d'aider les autres.

Dans l'archipel, sœur Anne-Lise met à profit sa sagesse et son expérience pour apporter un peu de réconfort aux personnes âgées, résidant à la Maison Églantine. Chaque jour ou presque, elle leur rend visite avec bienveillance sans oublier les patients de l'USLD. Ces moments sont l’occasion pour elle de leur offrir une écoute attentive, de discuter avec elles, et de prier ensemble. Un petit morceau de musique, la douceur d'un geste, une parole et une présence surtout. Son rôle dépasse celui d’un simple visiteur, elle est devenue un véritable rayon de lumière pour les résidents, apportant avec elle une présence apaisante.

Je trouve que dans les maisons de personnes âgées, on donne beaucoup les soins. Mais en dehors du soin, il n'y a pas vraiment de temps pour s'asseoir avec eux.

Vivre sa foi, et se consacrer au bien-être des autres, soeur Anne-Lise en est donc le parfait exemple. Chaque visite est une leçon de vie, un rappel que l'amour et la foi ne connaissent ni l'âge, ni le temps.

