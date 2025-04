Frappé par des droits de douanes de 50 %, St-Pierre et Miquelon est le territoire le plus taxé au monde par les mesures douanières de l'administration Trump

Dans le soirée du mercredi 2 avril, l'administration Trump dévoile une liste de pays à laquelle elle impose de nouveaux et lourds droits de douane. L'archipel de Saint-Pierre et Miquelon est le territoire le plus touché, avec 50% annoncés.

"Aujourd'hui nous commençons à enrichir à nouveau l'Amérique" lance Donald Trump lors de la conférence de presse organisée mercredi 2 avril à la Maison Blanche. Le président américian et son administration, dévoilent ainsi une longue liste de pays auxquels seront désormais appliqués de nouveaux et lourds tarifs douaniers.

Dans cette liste, des pays et des territoires, parfois même non habités, qui laissent perplexe de nombreux internautes quant à la manière dont elle a pu être établie.

On y retrouve par exemple les îles Heard et Mc Donald, déserte et donc non concerné par quelques échanges commerciaux que ce soit avec le géant américain, ni même avec le reste du monde d'ailleurs.

Charts of Reciprocal Tariffs • ©SPM 1ere

Saint-Pierre et Miquelon, peu d'exports et lourds droits de douane

Autre territoire qui interpelle, l'archipel français, fiscalement indépendant, de Saint-Pierre et Miquelon. Il est avec le Lesoto, le pays auquel les Américains imposent les plus lourd droits de douane, soit 50% pour des exportations infimes vers les États-Unis. Comment cela est-il possible ?

Il semblerait que le mode de calcul de l'administration Trump soit uniquement basé sur la balance commerciale de 2024, une balance commerciale qui n'est pas du tout représentative de la réalité des échanges pour le territoire français.

Le calcul aurait donc été réalisé en prenant en compte le déficit commercial américain avec chaque territoire visé avant de le diviser par les exportations du territoire vers eux. Pour l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, l'année 2024 fait office d'exception, pour un seul et unique échange, en juillet, alors que quelque part aux États-Unis quelqu'un acheté pour 3,4 millions de marchandises. Principalement de produit de la mer.

Tableau statistique des échanges de marchandises entre les Etats-Unis et Saint-Pierre et Miquelon, 2023 et 2024. • ©SPM 1ere

Sur le site U.S Census Bureau, apparaissent les archives de plus de 30 années d'échanges commerciaux avec l'archipel français de l'Atlantique nord. Des échanges et une balance a l'équilibre sur les 10 dernières années au moins, où les exportations de marchandises vers les État-Unis étaient quasiment inexistantes, ou alors très peu significatives.

Alors si pour l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, l'impact est pour le moment moindre voir nul, il n'en est pas de même pour les autres territoires, comme l'Union Européenne. Le président de la République Emmanuel Macron le clame, la décision de Donald Trump est "brutale et infondée [...] et nous sommes décidés à ne pas se laisser faire" ajoute-t-il. Pour le petit territoire de Saint Pierre et Miquelon, dans le cadre d'une guerre commerciale qui s'enliserait, la question reste entière : quel serait l'impact pour les habitants dans le futur, qui ne dépendent eux que de l'importation de produits depuis le Canada et l'Union européenne.